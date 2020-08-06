РФ возобновляет железнодорожное сообщение с Абхазией

https://static.news.ru/photo/73ff0720-d7dd-11ea-95f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией, ранее приостановленное из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, возобновится с 7 августа.

С 7 августа возобновится железнодорожное сообщение с Россией. В частности, с Москвой и Санкт-Петербургом. А с 15 августа — с Самарой, — сообщили РИА Новости в РУП «Абхазская железная дорога».

1 августа председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене введённых из-за коронавируса ограничений на пересечение границы с Абхазией. На этот шаг власти пошли, учтя заключения Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и о готовности инфраструктуры к приёму туристов. Перед этим из-за пандемии Абхазия до 4 августа продлила ограничения по пересечению границы с Россией. Однако они были сняты досрочно.

Минздрав частично признанной Республики Абхазия не был готов к открытию границы с Россией. 2 августа замглавы ведомства Алхас Конджария заявил, что медицина страны может «захлебнуться» в связи с открытием границ с РФ. Он отметил, что в стране ещё до открытия перехода произошла вспышка. В результате начала заполняться Гудаутская больница, сообщается в Facebook ведомства. Каждый день врачи выявляют восемь — десять новых случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может открыть границы с другими странами 11 августа. Обсуждается открытие всех полётов на эту дату. Предложение изучали на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой, но окончательное решение ещё не принято.