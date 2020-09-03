РФ возобновит полёты в Каир с 9 сентября

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 9 сентября возобновит рейсы в Каир.
Об этом сообщала пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. По её словам, полёты будут выполнять трижды в неделю.
«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полёты в Каир, — рассказала она.
По словам Спиваковой, на сайте перевозчика уже открыта продажа билетов,
3 сентября стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажи полётов в Дубай. Рейсы будут выполняться два раза в неделю с 11 сентября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина от 2 сентября на взаимной основе возобновляется международное авиасообщение с Египтом, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Мальдивы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен