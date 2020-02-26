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Россия с 1 марта временно прекращает авиасообщение с Южной Кореей из-за вспышки коронавируса нового типа.

Исключение составят рейсы «Аэрофлота» и его «дочки» «Авроры», пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч.

Еврокомиссия призвала не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса в Италии, а также бороться с недостоверной информацией об инфекции.

По словам еврокомиссара по здравоохранению и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидис, основной целью ЕС сейчас остаётся сдерживание распространения заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что медики в Италии выявили COVID-19 ещё у 32 пациентов. Общее число заражённых коронавирусом в европейской стране возросло до 357 человек. Среди инфицированных есть несовершеннолетние. Жертвами нового типа вируса на Апеннинском полуострове стали уже 11 человек.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от посещения Италии из-за резкого роста случаев заражения коронавирусом.