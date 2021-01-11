https://static.news.ru/photo/0c69b81c-54a6-11eb-9710-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

РФ продлила приостановку авиасообщения с Британией до 1 февраля 2021 года включительно, заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Полёты в Соединённое Королевство временно запретили ещё 22 декабря 2020 года из-за обнаружения нового штамма коронавируса.

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

До этого, 10 января, власти Китая объявили, что запрет на авиасообщение с Великобританией продолжается. Ограничительные меры связаны с выявлением на территории королевства нового штамма COVID-19. О продлении запрета сообщили представители китайского Управления гражданской авиации. Новый тип вируса может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Японии сообщили Всемирной организации здравоохранения о новом штамме коронавируса. По данным местных специалистов, мутация не сделала COVID-19 более заразным.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые специалисты считают, что торговые точки стали лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.