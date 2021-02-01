РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля

https://static.news.ru/photo/46baaef0-64c2-11eb-b22e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продлевает срок приостановки авиасообщения с Великобританией до 16 февраля включительно. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 февраля 2021 года, — говорится в сообщении.

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря после выявления на территории Соединённого Королевства нового штамма COVID-19.

Весной 2020 года российские власти на фоне вспышки инфекции на время остановили все коммерческие пассажирские полёты за рубеж. Компании продолжили выполнять лишь вывозные операции — для возвращения граждан РФ домой. С лета РФ частично вернула в расписание воздушных гаваней некоторые направления, в том числе Белоруссию, Египет, ОАЭ, Великобритания и Сербия.

Как сообщал NEWS.ru, в АТОР заявили, что число государств, готовых открыть границы для привитых от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) путешественников, увеличивается. В январе 2021-го сразу три страны объявили, что ждут вакцинированных иностранцев.