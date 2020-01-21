Российские власти усиливают санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу.
Об этом сообщила и.о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова. Такие меры принимаются в связи с распространением в КНР смертельного коронавируса.
Кроме того, в секретариате Голиковой заявили, что руководство РФ проработало вопросы срочной изоляции заражённых. Также в случае необходимости им будет обеспечена лабораторная диагностика, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен