https://static.news.ru/photo/84c85a62-3c64-11ea-b8fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские власти усиливают санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу.

Об этом сообщила и.о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова. Такие меры принимаются в связи с распространением в КНР смертельного коронавируса.

Кроме того, в секретариате Голиковой заявили, что руководство РФ проработало вопросы срочной изоляции заражённых. Также в случае необходимости им будет обеспечена лабораторная диагностика, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил о начале работы по созданию вакцины против коронавируса. Минздрав уже ведёт переговоры с китайскими учёными о получении биоматериала, чтобы можно было приступить к непосредственному созданию вакцины.