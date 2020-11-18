РФ объявила в международный розыск обвиняемых в гибели лётчика в Сирии

https://static.news.ru/photo/3dd132c0-2988-11eb-a0f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: admcher.ru

Следком РФ предъявил заочное обвинение в гибели летчика Романа Филипова четырём участникам запрещённой в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра». Фигурантов объявили в международный розыск, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Это Ибрахим Рамадан Аль-Ахмад, Мухаммед Гази Аль-Алейвию, Абдель Саттар Абдул Гафур ас-Сыях, Абдел Басыт Ибрахим Аль-Хамуд. Все они являются участниками запрещённой в РФ террористической организации, — говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Им вменили совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

Роман Филипов в феврале 2018 года облетал зону деэскалации в Идлибе на своём штурмовике Су-25СМ, но был сбит боевиками. Офицер катапультировался и начал перестрелку с представителями радикальных организаций уже на земле. Силы оказались неравны, и военный подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов». Место гибели удалось найти лишь в марте 2020-го.

В октябре 2018-го городе Черемхово Иркутской области открыли монумент в память о погибшем в Сирии лётчике Романе Филипове. С инициативой создания памятника российскому военному выступили студенты местного горнотехнического колледжа. Памятник открыли в городской роще. На церемонии присутствовали представители администрации, студенты и школьники. Участники мероприятия почтили память Романа Филипова минутой молчания и запустили в небо белые шары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) 31 раз обстреляли позиции правительственной армии в зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике. Об этом рассказал в ходе брифинга замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.