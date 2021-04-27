Шойгу резко ответил на претензии Запада из-за учений в Крыму

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал выпады западных стран из-за российских военных учений. Он заявил, что Москва не приемлет никаких предупреждений и может по своему усмотрению перемещать войска внутри государства, передаёт «Интерфакс».

Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать всё необходимое для обеспечения безопасности наших границ, — сказал Шойгу.

Таким образом он отреагировал на заявления представителей некоторых западных стран о том, что против России могут быть введены ограничения из-за военных учений. В частности, особое внимание Запада в последнее время привлекли учения на границе с Украиной.

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. На следующий день войска начали перебрасывать из Крыма в места постоянной дислокации.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО своими действиями способствуют росту военной опасности в Европейском регионе, а националистические настроения на Украине провоцируют военный конфликт в Донбассе.