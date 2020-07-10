РФ начнёт снимать ограничения на международные полёты с 15 июля

https://static.news.ru/photo/93e6f536-c2be-11ea-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 15 июля начнётся процесс снятия ограничений на международные полёты.

Что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры, — отметила политик на брифинге.

РФ возобновит авиасообщение с теми странами, заболеваемость COVID-19 в которых будет составлять не более 40 человек на сто тысяч населения. Таким образом, среднесуточный прирост новых случаев заболевания не должен превышать одного процента, передаё т РИА Новости.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

Как писал NEWS.ru, глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

По состоянию на пятницу, 10 июля, в мире коронавирусом заболели 12,4 миллиона человек, свыше 557 тысяч умерли, более 7,2 миллиона выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тыс. заболевших.