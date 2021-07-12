Результаты выборов в Москве резко поменялись в пользу единороссов

Кандидаты от «Единой России» и политики, поддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики. Это следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии.

После подсчёта 99,59% голосов в Бабушкинском одномандатном округе выигрывал коммунист Валерий Рашкин, который получил 31,64% голосов, на втором месте был единоросс Тимофей Баженов с 30,39%. Однако после обработки 100% протоколов Баженов забрал лидерство с отрывом в 13,87 п. п. (38,4% против 24,53% у Рашкина).

В Ленинградском одномандатном округе после обработки 99,57% лидерство было у самовыдвиженки Анастасии Брюхановой (27,14%), а второе место — у поддержанной властями справедливоросски Галины Хованской (25,55%). После подсчёта 100% бюллетеней Хованская начала лидировать с 28,78%, а Брюханова переместилась на второе место с 23,28%.

В Нагатинском одномандатном округе по данным 97,66% протоколов лидировала коммунистка Анастасия Удальцова (31,14%), следом за ней шла единоросска Светлана Разворотнева (29,55%). После появления информации по 100% бюллетеней Разворотнева вышла на первое место с 35,72%, а Удальцова опустилась на второе место с 25,3%.

Выборы в Москве завершились в 20:00 19 сентября, последние участки в стране закрылись в 21:00. После этого начали появляться первые результаты голосования. Данные по онлайн-голосованию из всех регионов кроме Москвы появились практически сразу. Однако в столице использовалась другая система. Результаты электронного голосования по городу до сих пор не опубликованы.

При голосовании по партийным спискам, по результатам подсчёта 97% голосов, лидирующие позиции занимает «Единая Россия» с 49,79% голосов. КПРФ занимает второе место с 19,07%, ЛДПР расположилась на третьей позиции с 7,47%, за ней идут партии СРЗП (7,41%) и «Новые люди» (5,37%).