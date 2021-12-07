Резонансный проект закона о полиции принят во втором чтении в Госдуме

Резонансный проект закона, расширяющий права полиции и корректирующий перечень причин, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, был принят депутатами Государственной думы на пленарном заседании во втором чтении.

Первое чтение законопроекта, на котором также была поддержана инициатива депутатами Госдумы, прошло в декабре 2020 года. Так, на данный момент сотрудники полиции имеют право применять огнестрельное оружие в ситуации, «если задерживаемый пытается приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его оружию». При этом поправка, позволяющая полицейским применять оружие и в случаях, когда задерживаемый пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», народные избранники отклонили.

Кроме того, данным документом, в частности, предлагается разрешить полицейским проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки для задержания, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Также представителям закона позволят представляться задержанному после прекращения им противоправных действий.

Ранее с такой инициативой прописать в законе «О полиции» обеспечение сотрудников правоохранительных органов мобильными средствами видеофиксации, а также право проводить непрерывную видеозапись общения с гражданами выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.