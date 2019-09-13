Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании, которое ожидается в конце недели в нескольких российских регионах.

Так, в Москве столбики термометров опустятся до отметки в 13–18 градусов, а на севере Центрального округа похолодает до 11–17 градусов.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях из-за продолжительных дождей воздух прогреется только до 16 градусов.

Похолодание до 10–15 градусов также ожидается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 1 градуса, в Приморском крае — до минус 2 градусов, в Иркутской области — до минус 5, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителей столицы 12 сентября ждёт последний день бабьего лета. По его словам, днём в городе ожидается переменная облачность, 24–25 градусов тепла, по области — 22–27 градусов.

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