https://static.news.ru/photo/c61219e2-d529-11e9-84d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила о резком похолодании, которое ожидается в конце недели в нескольких российских регионах.

Так, в Москве столбики термометров опустятся до отметки в 13–18 градусов, а на севере Центрального округа похолодает до 11–17 градусов.

В Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях из-за продолжительных дождей воздух прогреется только до 16 градусов.

Похолодание до 10–15 градусов также ожидается в Карелии, Вологодской и Архангельской областях.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях синоптики прогнозируют ночные заморозки до минус 1 градуса, в Приморском крае — до минус 2 градусов, в Иркутской области — до минус 5, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителей столицы 12 сентября ждёт последний день бабьего лета. По его словам, днём в городе ожидается переменная облачность, 24–25 градусов тепла, по области — 22–27 градусов.