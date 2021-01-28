Резкий всплеск бронирования отдыха в Крыму отметили в АТОР

https://static.news.ru/photo/c1c4d1ce-61f3-11eb-aead-fa163e074e61_660.jpg Феодосия (Крым) Фото: pixabay.com

Российские туристы после новогодних праздников начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий летний сезон. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму Илья Уманский.

Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования. По большому счёту, мы резко вышли на показатели прошлого года. Динамика говорит, что активность раннего бронирования будет возрастать, — цитирует вице-президента АТОР РИА Новости.

Уманский пояснил, что заблаговременно бронируя туры за предоплату в 10–30%, туристы значительно экономят на отдыхе.

Чем ближе к сезону, тем меньше будет оставаться мест в отелях, тем цена будет потихонечку расти. Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в отеле будут отдыхать люди, которые приобрели туры по разной стоимости, — отметил Уманский.

Он добавил, что россияне сейчас бронируют отдых уже до июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после объявления даты восстановления сообщения между Россией и Египтом туроператорам и авиаперевозчикам потребуется три-четыре недели, чтобы составить программы и запустить первые рейсы на курорты Красного моря. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. По её словам, есть надежда на возможное открытие курортов Египта.