https://static.news.ru/photo/9eee2764-1ffe-11ea-8932-fa163e074e61_660.jpg Солист группы «Би-2» Лёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр концерта музыкальной премии «Виктория» Андрей Болтенко прокомментировал инцидент с исчезновением слова «протесты» из эфира. По его словам, случившееся можно объяснить техническим браком.

Церемония проходит с живым звуком, поэтому такие ситуации возможны, — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что телеканал на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово «протесты» из песни группы «Куртки Кобейна», являющейся проектом коллектива «Би-2». Композицию исполнила певица Manizha совместно с Леонидом Агутиным.

В пресс-службе «Россия 1» заявили, что не имеют отношения к инциденту. По их словам, компания получила телеверсию концерта от организаторов и не вносила никаких изменений. Вмешательств не было ни по изображению, ни по звуку, писал NEWS.ru.