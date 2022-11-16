Режиссеру «Ералаша» Белостоцкому вдвое уменьшили тюремный срок Мосгорсуд уменьшил экс-режиссеру Белостоцкому срок пребывания в колонии с 14 до 6,5 лет

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Илья Белостоцкий

Суд изменил приговор экс-режиссеру киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому по делу о педофилии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Суд переквалифицировал обвинение с педофилии (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) на развратные действия (ч. 2 ст 135 УК РФ), снизив наказание с 14 до 6,5 лет колонии.

Белостоцкому переквалифицировали обвинение на ч. 2 ст 135 и снизили наказание до 6,5 лет в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным по статье о педофилии. Во время следствия Белостоцкому предъявлялось обвинение по иной статье — развратные действия в отношении ребенка до 14 лет. Позднее дело переквалифицировали на «действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего того же возраста». Под арестом бывший режиссер находился с октября 2020 года.

Как писала «Комсомольская правда», экс-режиссера задержали после заявления одного из его бывших актеров, которому на момент совершения насильственных действий было 13 лет. Правоохранители нашли этому подтверждения, а на домашнем компьютере Белостоцкого обнаружили огромную коллекцию фото и видео с голыми детьми.