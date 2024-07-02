Режиссеру добавили срок за две недели до выхода на свободу Режиссер Королеву добавили четыре года колонии за фейки об армии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургскому поэту, журналисту и режиссеру-документалисту Всеволоду Королеву увеличили срок до семи лет колонии по статье о фейках об армии, передает Telegram-канал RusNews. Молодой человек мог выйти на свободу через две недели, так как изначально его приговорили к трем годам колонии общего режима.

Апелляции прокуратуры и защиты рассмотрел Санкт-Петербургский городской суд. Сторона обвинения заявила о «чрезмерной мягкости приговор» и попросила «усилить наказание», чтобы «восстановить социальную справедливость». По мнению прокурора, Королев «представляет опасность для общества», для его «исправления» нужно увеличить срок до девяти лет. Защита попросила Королева оправдать.

Заключенный в прениях говорил о «парадигме постправды» и утверждал, что людей доводят до состояния, когда они не верят, что узнать истину возможно. Он раскритиковал подход, по которому ложной информацией является все, что противоречит официальной позиции.

Ну я не знаю такой моральной нормы, вследствие которой <...> должен сидеть молчать. <...> Это же очень просто, в конце концов, — выступил Королев.

Изначально его приговорили к трем годам колонии в марте. Молодого человека также лишили права администрировать сайты на четыре года. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал посты о гибели мирных жителей в украинской Буче, поселке Бородянка и об обстреле Донецка.