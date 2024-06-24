Режиссер Велединский рассказал о патриотизме на примере дочери с ДЦП Режиссер Велединский назвал патриотизмом тоску дочери с ДЦП по родному дому

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Александр Велединский

Режиссер Александр Велединский рассказал NEWS.ru о патриотизме на примере собственной дочери с ДЦП. По его словам, когда она уезжает с сестрой и матерью на отдых, по возвращении подходит к своей кровати и гладит ее. Режиссер отметил, что для него тоска по родному и есть патриотизм.

Знаете, у моей старшей дочери ДЦП, родовая травма, по вине врачей. Ей 14 лет. Умненькая, но есть проблемы со здоровьем. Они летом с сестрой и мамой уезжают обычно на отдых в Турцию. Когда возвращаются, дочь подходит к своей кровати и ее гладит. Для меня это патриотизм: тоска по родному, любовь к родному дому, к стране, — поделился Велединский на полях Забайкальского международного кинофестиваля.

Режиссер высоко оценил сериал своего коллеги по цеху Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Велединский назвал проект достойной работой. Также он признался, что больше любит «Бригаду», над которой когда-то работал. Режиссер добавил, воспитывать должны родители, а не фильмы, и призвал читать вместе с детьми книги.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд ранее сообщила, что столкнулась с хейтом после выхода фильма «Нежность» с ее участием. Актриса призналась, ей неприятно было читать подобные комментарии.