Режиссер сериала «Парфюмерша» потерял на бизнес-курсах более 1 млн рублей SHOT: режиссер Ройзман обвинил московский бизнес-клуб «Терра» в мошенничестве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что режиссер сериалов «Кулагин и партнеры» и «Парфюмерша» Игорь Ройзман обвинил московский бизнес-клуб «Терра» в мошенничестве. По данным канала, постановщик потерял на курсах по продвижению бизнеса более 1 млн рублей.

SHOT сообщает, то у 51-летнего режиссера есть своя студия продюсирования, которую он хотел раскрутить, чтобы получать больше заказов на создание видеопродукции, для этого он записался на бизнес-курс в некоммерческую организацию «Терра».

По данным канала, Ройзман выбрал себе в наставники некого Александра Лакеева, специализирующегося на продвижении бизнеса как раз в сфере видеопродакшена, по словам режиссера, под видом обучения его убедили инвестировать деньги в чужие проекты, в которых был заинтересован клуб. SHOT сообщает, что Ройзман вложил более 1 млн рублей, но не приобрел никаких полезных навыков, постановщик написал заявление в правоохранительные органы, обвинив «Терру» в мошенничестве. По информации канала, полиция уже начала проверку.

Ранее заслуженная артистка России Татьяна Орлова стала жертвой телефонных аферистов. 67-летняя звезда сериала «Папины дочки» призналась, что лишилась всех сбережений, когда ей позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, что с ее карты пытались сделать перевод. Актриса назвала данные карты мошенникам.