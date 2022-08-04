Режиссер Рената Литвинова рассказала о желании вернуться в Россию

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Рената Литвинова

Российская актриса и телеведущая Рената Литвинова заявила, что хотела бы вернуться в Россию, сообщает «Пятый канал». В данный момент режиссер находится во Франции, куда она переехала в конце февраля.

Один из любителей творчества Литвиновой задал ей вопрос в соцсети, испытывает ли актриса тоску по родине, актриса ответила, что желает вернуться обратно.

Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться, — заявила она.

Ранее актриса рассказала, как хорошо ей живётся в Париже. Она похвалилась в соцсети, что может «разрешить себе всё». Телеведущая подчеркнула, что это «всё» касается не финансового благополучия, а ее незатейливых прихотей.

Покинувшая Россию Литвинова заработала на родине 5,8 млн рублей. Это девять госконтрактов, заключённых с МХАТ имени Чехова. За каждый выход на сцену Литвиновой платили по 80 тыс. рублей. В то же время остальные артисты труппы работали за оклад.