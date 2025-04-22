Режиссер Шиловский рассказал, как Церетели велел снять фуражку с Гагарина

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Зураб Церетели

Режиссер и писатель Олег Шиловский рассказал NEWS.ru о забавном случае, произошедшем во время съемок документального фильма с участием Зураба Церетели. По его словам, съемочная группа «неотступно следовала» за скульптором и прибыла на окраину Санкт-Петербурга, на завод, где его бригада работала над бюстом Юрия Гагарина.

В торжественной обстановке перед мастером с бюста Гагарина сняли белое покрывало. Церетели немного помолчал, подумал и негромко сказал, обращаясь к рабочим: «Все хорошо, мне нравится. Только фуражку снимите», — рассказал режиссер.

Ранее жители Москвы пообещали помнить художника и скульптора, передавая память о нем будущим поколениям. В беседе с NEWS.ru москвичи отметили неповторимый стиль Церетели, который стал классиком нашего времени. Москвичи также отметили роль, которую скульптор сыграл в культуре России и Советского Союза.

До этого президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося на 92-м году жизни скульптора. Глава государства отметил талант Церетели, а также открытость художника для добрых дел и начинаний. Президент выразил уверенность, что память о нем навсегда сохранится в сердцах его почитателей.