Режиссер из Петербурга получил срок за посты о Буче и обстреле Донецка Документалиста Королева осудили на три года за фейки о ВС России

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Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга приговорил режиссера-документалиста Всеволода Королева к трем годам колонии общего режима за фейки о ВС России, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Молодого человека также лишили права администрировать сайты на четыре года. По данным следствия, в 2022 году он опубликовал посты о гибели мирных жителей в украинской Буче, поселке Бородянка и об обстреле Донецка.

Разместил в социальной сети «ВКонтакте» текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине, а именно о массовых убийствах мирных граждан в г. Буча, пгт. Бородянка, а также об обстреле г. Донецк, — указано в сообщении пресс-службы.

В последнем слове Королев назвал доводы обвинения несостоятельными. Он объяснил, что не доверяет официальным российским источникам, а также раскритиковал экспертизу по своему делу.

В январе прошлого года главный свидетель обвинения Михаил Баранов выступил в защиту Королева. Перемену показаний он объяснил тем, что следователь на допросе «помогал с формулировками» и «рекомендовал» указать, что он «испытывал злость и недовольство от прочитанных сообщений».