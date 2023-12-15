Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к тюрьме за фейки об армии Режиссер Иван Вырыпаев заочно приговорен к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Иван Вырыпаев

Суд заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима режиссера Ивана Вырыпаева по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о Вооруженных силах России, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Кроме того, суд запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение следующих четырех лет. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Иван Вырыпаев родился в Иркутске, ему 47 лет. В 1995 году режиссер окончил Иркутское театральное училище. Работал актером Магаданского театра, затем два сезона — в Театре драмы и комедии на Камчатке. В конце 1990-х переехал в Москву, поступив в театральный институт имени Бориса Щукина. В 2020-м возглавил одно из подразделений интернет-платформы Okko в качестве генерального продюсера спектаклей.

В 2017-м Вырыпаев поддержал режиссера Кирилла Серебренникова и осудил присоединение Крыма к России. После начала СВО Вырыпаев обратился с открытым письмом к 40 российским государственным театрам, которые ставят его пьесы. Он информировал руководство театров о том, что будет перечислять свои авторские гонорары за постановки в фонды помощи Украине.

Ранее Головинский суд Москвы приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии гражданина Колумбии Хиральдо Сарая Альберто Энрике за распространение фейков о ВС РФ. Мужчина создал бот-ферму в одном из столичных ТЦ. С нее абонентам российских операторов производилась массовая рассылка недостоверных сведений о действиях ВС РФ на Украине.