Режиссер Беркович впервые прокомментировала свой приговор Режиссер Беркович заявила, что «в некотором наркозе» от приговора

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Евгения Беркович

Режиссер Евгения Беркович, которую приговорили к шести годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол», в своем Telegram-канале заявила, что пока находится «в некотором наркозе». По ее словам, «тюрьма — не могила, а срок — не резина». Беркович также отметила, что приговор будет обжалован, «а там, глядишь, что и выгадаем».

Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение, — отметила она.

2-й Западный окружной военный суд 8 июля приговорил к шести годам лишения свободы Беркович и драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма. Осужденные получат право на условно-досрочное освобождение в 2025 году.

Ранее юрист Илья Русяев предположил, что общественный резонанс и поддержка со стороны известных деятелей культуры помогут добиться смягчения приговора Беркович и Петрийчук. Эксперт не исключил, что основаниями для изменения вердикта суда могут стать возможные процессуальные нарушения в ходе следствия или неправомерность экспертиз.