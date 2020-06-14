Режима самоизоляции не придерживались 16% россиян

https://static.news.ru/photo/ed696f06-aef2-11ea-83f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса придерживались рекомендованных ограничений. Как показали данные соцопроса, проведённого ВЦИОМ, 83% опрошенных соблюдали ограничения.

Самыми дисциплинированными здесь оказались жители Москвы и Санкт-Петербурга — по 90% респондентов.

При этом в городах-миллионниках не соблюдали режим самоизоляции 16% граждан, а в городах с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек этот режим не соблюдал каждый пятый, пишет «Интерфакс».

Опрос был проведён 26 мая 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне нарушали режим самоизоляции ради фотографий Дворцовой площади и Кремля. Самыми неосмотрительными гражданами оказались жители Санкт-Петербурга, которые чаще всего снимали Дворцовую площадь, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и Казанский собор.