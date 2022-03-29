Режим закрытого неба на юге и в центре России продлили до 7 апреля

Росавиация продлила режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центра РФ до 7 апреля, сообщило Федеральное агентство воздушного транспорта. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

До 7 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, — говорится в сообщении.

24 февраля Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов Краснодара, Анапы, Сочи и ростовского аэропорта Платов в связи с проведением спецоперации России на Украине. Как стало известно, около 150 тысяч туристов, из них 25 тысяч организованных, не могли вылететь из российских регионов, в которых была приостановлена работа аэропортов.

Представители Ростуризма рекомендуют по возможности отложить поездки в регионы РФ, в которых временно были закрыты аэропорты. В сложившейся ситуации организованные туристы по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты либо поменять направление отдыха. Самостоятельным туристам необходимо обратиться в авиакомпании и к администраторам отелей, в которых у них забронирован номер.