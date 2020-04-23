Режим самоизоляции вдвое сократил количество ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/7cc1afde-854e-11ea-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число дорожно-транспортных происшествий в Москве сократилось на 57% с введением режима самоизоляции. Об этом заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

Он также отметил, что число пострадавших в ДТП с 1 апреля уменьшилось на 59,1%.

Кроме того, зафиксировано значительное сокращение различных преступлений — квартирных краж, грабежей, разбойных нападений. Благодаря ограничительным мерам, введённым из-за пандемии, их количество снизилось на 62%, 66,4% и 78,3% соответственно, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице за минувшие сутки оштрафовали 48 нарушителей самоизоляции. Они были выявлены с помощью фото- и видеофиксации.