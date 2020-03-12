https://static.news.ru/photo/5d2c4c7a-64fa-11ea-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Он также лично возглавил оперативный штаб, работающий в круглосуточном режиме.

По поручению губернатора созданы рабочие группы, которые контролируют работу всех видов транспорта, пребывающего в область, местных медучреждений, а также разрабатывают меры по недопущению урона экономике региона.

В ближайшее время штаб должен будет определить целесообразность проведения массовых мероприятий, подготовить меры профилактики в отношении пожилых людей, а также подготовить план действий по дезинфекции общественного транспорта и зданий, обеззараживанию сточных вод, сообщается на сайте правительства области.

За последние сутки в России зафиксировали 6 новых случаев заражения коронавирусом: четыре в Москве и по одному в Краснодарском крае и Калининграде. В общей сложности число заболевших составляет 32.