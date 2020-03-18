https://static.news.ru/photo/6cbf7d14-68ed-11ea-9124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области из-за угрозы распространения коронавируса введён режим повышенной готовности.

Об этом сообщает оперативный штаб региона по профилактике заболевания. По его данным, соответствующий указ подписал губернатор области Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений Куйвашев только что подписал указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции, — гласит сообщение.

До 12 апреля в регионе будет запрещено проведение массовых мероприятие с числом участников более 50 человек. Жители области, которые прибыли из стран, признанных неблагополучными по коронавирусу, должны самоизолироваться и сообщить об этом властям, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первый случай заражения COVID-2019 подтвердили в Архангельске. На данный момент врачи постоянно наблюдают по месту жительства за состоянием 44 человек. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.