Режим ограничений в Москве из-за коронавируса продлён до 31 мая

https://static.news.ru/photo/e6d93136-9065-11ea-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы продлили ограничительные меры из-за пандемии коронавируса до конца мая. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

Согласно его указу, временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта сохраняются и будут действовать до конца месяца. Рестораны, театры и спортивные сооружения для москвичей останутся закрытыми.

Ранее оформленные рабочие пропуска автоматически будут продлены до 31 мая. Что касается разовых поездок, то порядок получения пропусков для них останется без изменений.

С 12 мая в столице возобновят работу предприятия промышленности и строительства. При несоблюдении санитарных требований их будут закрывать.

Ранее, как писал NEWS.ru, Собянин анонсировал введение более жёстких ограничений в транспорте — обязательное ношение масок и перчаток.

В России на 7 мая общее число инфицированных достигло 177 160 (+11 231 за последние сутки), 23 803 пациента выздоровели (+2476 за последние сутки), умерли 1625 человек (+88 за последние сутки). В Москве — 92 676 заболевших (+6703 за последние сутки), выздоровели 9227 (+769 за последние сутки), 905 умерли (+39 за последние сутки).