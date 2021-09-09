Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

Утром 10 сентября на некоторых участках Буйнакского района Республики Дагестан введён режим контртеррористической операции (КТО). Основанием для этого стала полученная силовиками информация о возможном передвижении и местонахождении участников незаконных вооружённых формирований, сообщает ТАСС.

Мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, — рассказал агентству источник в оперштабе республики.

Он отметил , что в зоне действия режима КТО вводится ряд ограничений, в числе которых паспортный контроль и досмотр автомобилей.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Ингушетии четырёх сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным ФСБ и СКР, они готовили ряд терактов в республике, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Все подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.