16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана

08:03, 10 сентября 2021
Режим КТО ввели в одном из районов Дагестана Фото: Национальный антитеррористический комитет
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Утром 10 сентября на некоторых участках Буйнакского района Республики Дагестан введён режим контртеррористической операции (КТО). Основанием для этого стала полученная силовиками информация о возможном передвижении и местонахождении участников незаконных вооружённых формирований, сообщает ТАСС.

Мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская, — рассказал агентству источник в оперштабе республики.

Он отметил, что в зоне действия режима КТО вводится ряд ограничений, в числе которых паспортный контроль и досмотр автомобилей.

Ранее сообщалось, что силовики задержали в Ингушетии четырёх сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По данным ФСБ и СКР, они готовили ряд терактов в республике, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Все подозреваемые заключены под стражу, в отношении них возбуждены уголовные дела.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео