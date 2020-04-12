Режим ЧС ввели в иркутской колонии после бунта

https://static.news.ru/photo/8d4084b8-7c8c-11ea-9514-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режим ЧС введён в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск Иркутской области после бунта заключённых. Об этом рассказал глава региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Олег Антипенко.

По его словам, в колонии сожжена вся промзона. На месте пожара работают сотрудники СКР. Жилые помещения, медпункт и столовая уцелели и находятся в нормальном состоянии. Заключённых перевели в другие колонии и СИЗО.

Антипенко добавил, что причины бунта пока неизвестны. Предполагается, что в ближайшее время представители ОНК могут встретиться с зачинщиком беспорядков.

Параллельно с работой ОНК правозащитники Иркутской области создали штаб, задача которого — установить причины инцидента и его последствия для заключённых. По словам одного из организаторов штаба, подготовлены обращения в прокуратуру и областное управление ФСИН с просьбой объективно разобраться в произошедшем, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, на месте пожара в колонии было найдено тело погибшего заключённого. Всего, по данным СМИ, погибли два человека и ещё около 300 пострадали при подавлении бунта. Однако официального подтверждения эта информация пока не получила.