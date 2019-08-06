https://static.news.ru/photo/eba83fca-b845-11e9-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал исполнительной и представительной власти города Ачинска/adm-achinsk.ru

Введённый 5 августа в городе Ачинске Красноярского края режим ЧС отменён властями региона. Местные жители могут вернуться домой.

Военные сократили опасную зону от эпицентра ЧП в Каменке до 7 км. Угрозы жизни и здоровью больше нет, — сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Серия взрывов произошла 5 августа на складе войсковой части 74008, где базируются ракетные войска стратегического назначения. Разлёт осколков достигал 15 км. В населённых пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, была объявлена эвакуация.

Всего пострадало 13 человек. Большинство из них военнослужащие. Так, у двоих диагностированы многочисленные переломы, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Ещё один солдат будет проходить лечение амбулаторно. Также известно о госпитализации ребёнка, писал News.ru.

Склад Центра МТО Центрального военного округа в Ачинском районе является одним из старейших в системе материально-технического обеспечения вооружённых сил и планировался к расформированию до 2022 года, сообщили в Минобороны РФ.