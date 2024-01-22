Режим «черного неба» ввели в ряде регионов Сибири

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Режим «черного неба» ввели в ряде регионов Сибири, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В частности, о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Красноярска, Минусинска и Абакана. По информации РИА Новости, местные власти рекомендовали предприятиям понизить уровень выбросов в атмосферу.

C 13 часов 22 января 2024 года до 19 часов 23 января 2024 года на территории г. Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, — говорится в сообщении.

Режим «черного неба» подразумевает неблагоприятные метеорологические условия, когда в воздухе активнее всего накапливаются загрязняющие примеси. Они возникают при отсутствии ветра и повышенного уровня влажности. В такой период в воздухе затрудняется рассеивание вредных веществ.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на севере Сибирского федерального округа, западе Якутии, а также в прибрежных районах Чукотки температура воздуха на неделе будет выше климатической нормы. По словам синоптика, на тихоокеанском побережье Чукотки зафиксируется очень теплая погода.