Резерв коечного фонда в Москве рассчитан на 23 тысячи пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/17f3cb72-aee9-11ea-abfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резерв свободных коек в стационарах Москвы составляет 23,5 тысячи, из них 15 тысяч — во временных госпиталях. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в последнее время темпы освобождения коек замедлились в связи с новыми рекомендациями Минздрава, который расширил показания к госпитализации с подозрением на коронавирус. Кроме того, резерв свободных мест в больницах позволит врачам не торопиться выписывать пациентов и понаблюдать за их состоянием ещё несколько дней в условиях стационара.

В своём блоге Собянин также сообщил , что количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тысячи человек.