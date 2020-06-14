Общество

Резерв коечного фонда в Москве рассчитан на 23 тысячи пациентов с COVID-19

12:14, 15 июня 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резерв свободных коек в стационарах Москвы составляет 23,5 тысячи, из них 15 тысяч — во временных госпиталях. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в последнее время темпы освобождения коек замедлились в связи с новыми рекомендациями Минздрава, который расширил показания к госпитализации с подозрением на коронавирус. Кроме того, резерв свободных мест в больницах позволит врачам не торопиться выписывать пациентов и понаблюдать за их состоянием ещё несколько дней в условиях стационара.

В своём блоге Собянин также сообщил, что количество людей, проходящих лечение в коронавирусных стационарах, за неделю сократилось на 13% — до 8,5 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы заявил, что столица готова к переходу к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня, введённых из-за пандемии коронавируса. По его словам, работу возобновят летние веранды ресторанов и кафе, библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, которые предоставляют услуги гражданам и бизнесу. Собянин отметил, что с 16 июня горожане смогут посетить музеи, выставки и зоопарки, а также спортивные мероприятия при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

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