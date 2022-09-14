Ревнивый житель Краснодара зарезал соперника на глазах очевидцев

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Краснодаре в ходе конфликта мужчина зарезал своего соперника прямо на глазах у людей. Конфликт произошел на улице, по некоторым данным, его причиной стала ревность, сообщает «360». Момент преступления очевидцы сняли на видео. В настоящее время нападавший задержан.

Из-за ревности к жене убил другого охотничьим ножом, позже был задержан, — сообщил источник издания.

Вначале мужчины о чем-то громко спорили. Один из них держал в руке большой нож и несколько раз ударил им своего соперника в живот, поясницу и плечо. Когда тот упал, на улицу выбежали люди и попытались разогнать драку. Нападавший попытался скрыться с места преступления, но его задержала полиция. При себе у него был охотничий нож длиной 25 см.

Как выяснилось, задержанному 50 лет, его жертва на полтора года младше его.

Ранее подмосковном Солнечногорске в больницу госпитализировали60-летнего мужчину с колото-резаным ранением, которое он получил от своей падчерицы. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемую в преступлении 24-летнюю девушку. Она объяснила, что ударила отчима ножом из-за возникшего между ними конфликта. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.