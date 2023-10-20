Ревматолог назвал лекарства, разрушающие кости Ревматолог Лесняк: остеопороз может возникнуть на фоне приема антикоагулянтов

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В некоторых случаях остеопороз может возникнуть на фоне приема лекарств, например глюкокортикоидов, антикоагулянтов и психотропных препаратов, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, ревматолог Ольга Лесняк. По словам специалиста, часто заболевание провоцирует длительный прием противоэпилептических препаратов и лекарств, используемых для лечения онкологии.

Это глюкокортикоиды, антикоагулянты, некоторые психотропные препараты, например антидепрессанты, или препараты, используемые в онкологической практике. Часто остеопороз развивается при длительном приеме противоэпилептических препаратов, — отметила Лесняк.

Все эти препараты приводят к потере костной массы, а некоторые нарушают метаболизм витамина D и кальция, уменьшают выработку половых гормонов. Как результат, кости теряют свою прочность и ломаются от легких травм, подчеркнула ревматолог.

Также, по ее словам, лекарства могут спровоцировать созревание остеокластов — клеток, выделяющих ферменты для разрушения старой костной ткани. Когда таких клеток становится слишком много, то кости начинают разрушаться еще быстрее. Все это должны учитывать врачи, когда назначают пожилым людям лечение хронических заболеваний, заключила Лесняк.

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