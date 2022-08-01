Reuters: госпитализированный в европейскую клинику Чубайс не может ходить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, госпитализированный в одну из клиник Европы, не может ходить, но способен говорить, передает Reuters со ссылкой на источники, близкие к бывшему чиновнику. По их словам, он все еще находится в реанимации.

Собеседники агентства не поддержали предположения ряда СМИ о том, что Чубайс мог быть отравлен. Его состояние обусловлено заболеванием.

Я не думаю, что это отравление, — сказал один из них.

Старший брат Анатолия Чубайса Игорь рассказал телеканалу «360», что экс-глава «Роснано» чувствует себя уже лучше.

Анатолий написал, что его состояние улучшается. Парень он крепкий. Так что, скоро он поднимется и все будет нормально, — сказал он.

Собеседник телеканала добавил, что каких-либо хронических заболеваний у Чубайса нет. По мнению некоторых родственников, проблемы со здоровьем могут быть последствиями вакцинации от коронавируса.

О госпитализации Чубайса накануне сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. У него был диагностирован Синдром Гийена – Барре (СГБ) — быстроразвивающаяся мышечная слабость, которая может быть вызвана повреждением иммунной и периферической нервной системы.

Врач и телеведущий Александр Мясников пояснил, что спровоцировать заболевания могла инфекция, бактериальная или вирусная. Кроме того, СГБ у Чубайса мог развиться после гриппа или коронавируса. Главной опасностью этого заболевания является паралич дыхательных мышц.