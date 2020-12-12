Ретейлеры пообещали обеспечить граждан РФ доступными продуктами

https://static.news.ru/photo/884b91e6-3d25-11eb-9826-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в разговоре с телеведущим канала «Россия 1» Дмитрием Киселёвым заявил, что ретейлеры смогут обеспечить граждан России товарами, которые можно будет приобрести по доступным ценам.

На заседании по экономическим вопросам 9 декабря президент РФ Владимир Путин говорил, что в магазинах на территории России выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые.

Как сообщили представители Росстата, ноябрьская инфляция в РФ ускорилась до 4,42%. В октябре показатели были на уровне 3,99%. Продовольственные товары в ноябре в сравнении с прошлым месяцем подорожали на 1,34%, непродовольственные — на 0,58%, а услуги — на 0,5%.

Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам возможность купить продукты по доступным для них ценам, — сказал Беляков в эфире программы «Вести недели».

Как ранее передавал NEWS.ru, в правительстве создали рабочую группу по ситуации с ценами на социально значимые товары в России. Её состав утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом 12 декабря сообщили представители пресс-службы кабмина.