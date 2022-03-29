Рестораторы пожаловались на проблемы с импортозамещением

Новые логистические каналы для поставки продуктов в Россию образуются примерно через три месяца, однако не менее важной проблемой является нехватка необходимых запчастей для спецтехники, заявил глава Федерации рестораторов и отельеров по Северо-Западу Леонид Гарбар. По его словам, сейчас судьба отрасли во многом зависит от действий тех, кто «отрапортовал» об импортозамещении, пишет АБН.

Ожидаем, что новые логистические каналы образуются месяца через три. Об импортозамещении же было отрапортовано, но результаты останутся на совести тех, кто отрапортовал. Но пока кажется, что это было сделано для галочки, — заявил Гарбар.

Владелец ресторана Артём Гурченко отметил, что импортные продукты начиная с 24 февраля в течение первых двух недель подорожали на 30–70%. Вместе с этим цены на российскую продуктовую группу выросли на 15–30%, добавил он. Он считает, что ресторанному бизнесу сейчас необходимо переходить на отечественные товары, иначе отрасль может «не выжить».

Ранее владелец сети доставки суши Space Sushi Василий Коржов заявил, что цены в российских заведениях общепита не будут ниже, чем в ресторанах западных компаний, объявивших о приостановке деятельности в РФ. По его словам, «дешевле не получится» на фоне роста цен на сырьё, а «себе в минус никто работать не собирается».