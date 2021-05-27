Рестораторы оценили идею Собянина о местах «только для вакцинированных»

https://static.news.ru/photo/3427e8d2-38d8-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Рестораторы Москвы оценили предложение столичного градоначальника Сергея Собянина создать в заведениях общепита «зоны, свободные от коронавируса», куда будут пускать только привитых клиентов. С предпринимателями общался РБК.

По мнению основателя сети «Теремок» Михаила Гончарова, предложение такого толка едва ли будет интересно рестораторам. Лучше пересмотреть актуальность некоторых антиковидных мер, например применение перчаток.

Самое большое зло — перчатки. Они не способствуют снижению заболеваемости, при этом мы уже заплатили порядка миллиона рублей штрафов. Я подсчитал: чтобы оплатить штраф в 200 тысяч руб., мне нужно обслужить 10 тысяч покупателей, — заявил Гончаров.

Другие рестораторы, напротив, не стали возражать против такой инициативы мэра. Главное, чтобы заведения вновь не закрыли полностью.

Если власти уверены, что такая инициатива действительно поможет людям, мы сделаем такие зоны, — заверил основатель ресторана White Rabbit Борис Зарьков.

В свою очередь сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук отметил, что необходимо подумать, как именно реализовать идею о специальных зонах для вакцинированных.

Отдельные залы, значит, наверное, нужны отдельные туалеты. Надо узнавать, как это будет регулироваться, — сказал он.

При этом Васильчук отметил, что мотивация для людей вакцинироваться — это хорошая тенденция со стороны властей и её нужно всячески поддерживать и расширять. Однако реализовать зоны, свободные от ковида, будет сложно.

С ним согласен владелец сети мясных ресторанов Goodman Андрей Зайцев. Он также отметил сложность организации отдельного пространства и проблему рассадки посетителей из одной компании.

Существует мало ресторанов, где можно сделать подобное зонирование. Возникают вопросы: если в одной компании, например, из четырёх человек один непривитый — куда его посадить? Подобные компании разделить окажется сложно, — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил столичным рестораторам создавать в заведениях общепита зоны для посетителей, прошедших процедуру вакцинации от коронавируса.

Предприниматели, в свою очередь, предложили провести инспекцию противокоронавирусных мер. Мэр эту идею поддержал.