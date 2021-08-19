Ресторатору запретили выходить в Сеть за тренинг наблюдателей в его кафе

Московский районный суд Нижнего Новгорода избрал в качестве меры пресечения для ресторатора Михаила Иосилевича запрет на использование телефона и Интернета. Его обвиняют в сотрудничестве с организацией, которую российские власти признали нежелательной. Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, ему запретили участвовать в политических акциях и покидать Нижний Новгород.

Перед заседанием суда предприниматель написал в Facebook, что сам откажется от публичной деятельности, участия в митингах и критики местного губернатора Глеба Никитина.

Это не добровольный отказ. Он вызван пыточными условиями содержания в СИЗО в течение 6 мес. и 18 дней. Надеюсь, никто не пожелает упрекнуть меня в этом, — подчеркнул он.

Бизнесмен отметил, что в СИЗО он готов был говорить и публиковать, что захочет, потому что не боялся, что его «второй раз посадят». Однако теперь, на свободе, он опасается «сказать или сделать что-то лишнее». При этом он намерен доказывать свою невиновность и дальше.

Осенью 2020 года Иосилевич стал фигурантом дела о сотрудничестве с организацией, которую власти признали нежелательной. Поводом для этого стали два протокола о работе с «Открытой Россией» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана властями РФ нежелательной организацией) и за тренинг для наблюдателей на выборах, который движение «Голос» (признано российскими властями иноагентом) устраивало в его кафе. Следствие связывало «Голос» с «Открытой Россией», хотя сами организации эту связь отвергают.

Иосилевич сначала был под подпиской о невыезде, но в январе 2021 года его перевели в СИЗО якобы за давление на свидетеля. После этого на него завели дело по статье о сокрытии второго гражданства. 17 августа его выпустили из СИЗО.

Также Иосилевич занимает пост вискария нижегородского Храма Летающего Макаронного Монстра (пародийная религия пастафрианство). В 2018 году ему удалось сделать фото на права в религиозном атрибуте — дуршлаге на голове.