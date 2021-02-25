Ресторатора Белойвана объявили в межгосударственный розыск

https://static.news.ru/photo/62dfa496-7746-11eb-8493-96000091f725_660.jpg Юрий Белойван Фото: RF Investigative Committee via globallookpress.com/Global Look Press

Владелец сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов.

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте бизнесмена. Судебное заседание должно состояться в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении Белойвана возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от уплаты налогов, сборов, страховых взносов). Его подозревают в утаивании от налоговых органов 57 млн рублей. По данным следствия, в 2014–2015 годах налоговая инспекция провела проверку ООО «Золотой рассвет», осуществлявшую ресторанную деятельность. После выставления требования об уплате налога, пени, штрафа по вынесенному решению Белойван не оплатил в установленный срок вышеуказанную сумму, официально прекратил деятельность «Золотого рассвета», а тем временем ресторан продолжил работать от лица другой подконтрольной ему организации «Лидер К».

Как писал ранее NEWS.ru, в 2019 году Белойван был осуждён за уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей. Бизнесмен заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Басманный суд Москвы приговорил ресторатора к двум годам колонии общего режима. По ходатайству следствия этот приговор был смягчён на три месяца. В колонии он провёл всего четыре месяца и вышел на свободу в связи с болезнью.