Ресторатор раскрыла, что может отпугнуть гостей в заведениях Ресторатор Качалова: слишком низкие цены в заведениях отпугивают россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведения общественного питания формируют ценовую политику с учетом не только затрат на приготовление блюд, но и своей концепции, сообщила ресторатор Евгения Качалова в эфире радиостанции «Говорит Москва». При этом она предупредила, что слишком низкие цены могут отпугнуть гостей.

Вся история ценообразования формируется затратами, которые несет ресторан, и концепцией, которую ресторан несет, потому что многих людей цена будет, наоборот, отпугивать, если она будет слишком низкая. Те гости, которые ходят в определенный сегмент, привыкли к определенным ценам. Вы будете думать, что здесь что-то не так, что-то не то, горошек не тот, — объяснила она.

Специалист также отметила, что россияне стали реже оставлять чаевые после появления электронных систем. По ее мнению, это связано с тем, что люди больше не видят благодарности на лице сотрудника из-за отсутствия прямого контакта.

Ресторатор Андрей Третьяков ранее сообщил, что в 2024 году самыми популярными национальными кухнями станут расширенная русская с примесью локальных продуктов, а также грузинская, итальянская и средиземноморская. Он отметил, что среди любимых покупателями блюд первые места по-прежнему занимают стритфуд и фастфуд в азиатской стилистике.