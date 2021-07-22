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Ресторатор оценил идею уменьшения порций в кафе

14:17, 22 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Предложение разрешить гостям ресторанов и кафе выбирать объём порций при заказе блюд технически почти нереализуемо. Об этом «Москве 24» заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы Сергей Миронов.

По словам ресторатора, помимо того, что из некоторых блюд физически невозможно сделать четверть или половину, это к тому же ещё и нерентабельно.

Допустим, повар готовит одно целое блюдо, которое стоит 100 рублей, а в это же время он сделает не одно блюдо, а его четверть, которая стоит 25 рублей. Так у него снизится коэффициент полезного действия, а стоимость труда повара повысится. И это будет нерентабельно, экономически невыгодно, — пояснил он.

Миронов считает, что в случае принятия такого решения кафе и ресторанам придётся пересматривать все цены и внедрять дополнительных поваров.

Ранее сообщалось, что Союз потребителей отправил в Роспотребнадзор предложение, согласно которому посетители кафе и ресторанов в России будут иметь право выбирать объём порции. Авторы инициативы считают, что это поможет бороться с «пищевым расточительством».

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