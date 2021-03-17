Россиянин объявил себя «алкокоролём» после «коронации» Маска

https://static.news.ru/photo/f06f6786-8733-11eb-bb13-96000091f725_660.jpg Евгений Кексин Фото: facebook.com/evgenii.keksin

Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин назначил себя «алкокоролём» после решения Илона Маска стать «технокоролём».

Арт-директор ресторана уже внёс соответствующую запись в трудовую книжку и пообещал ввести её в штатное расписание, чтобы у «органов» не было вопросов.

Это связано с Илоном Маском после того, как он назвал себя «технокоролём». Я и так, грубо говоря, самопровозглашённый «алкокороль», — цитирует Кексина «Подъём».

Он также похвастался, что в соцсетях оценили его шаг. «Ха-ха-ха», «смешно», «ожидаемо от тебя», писали ему.

15 марта глава Tesla Илон Маск добавил к званию CEO ещё и титул «технокороля» компании. О новой должности он известил власти США. Отмечается, что это отсылка к сериалу «Игра престолов».

Ранее астрофизик из Великобритании Мартин Рис в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в ОАЭ раскритиковал идею основателя SpaceX Илона Маска об отправке миллиона человек на Марс к 2050 году.

Учёный заявил, что план американского изобретателя основан на опасном заблуждении. По словам Риса, жить на Марсе «ничуть не лучше, чем жить на Южном полюсе или на вершине Эвереста», писал NEWS.ru.