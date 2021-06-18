Ресторатор объяснил, как будет работать «свободный от COVID-19» общепит

https://static.news.ru/photo/179b66aa-d01a-11eb-b18f-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук рассказал «Газете.Ru», как будет работать «свободный от COVID-19» общепит.

По словам ресторатора, проведение этого эксперимента обсуждалось на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Так, желающий посетить ресторан, караоке или бар должен будет сделать прививку, зарегистрироваться на портале mos.ru, получить там QR-код. На входе в заведение у посетителя проверят документы и код в базе.

Внутри ресторана никаких мер ограничения для гостей не существует. Персонал работает в масках и перчатках. Это будут рестораны, которые работают только по вакцинам, без зон, — пояснил специалист.

По мнению Васильчука, такая инициатива станет для граждан дополнительным стимулом сделать прививку от коронавируса.

Он также подчеркнул, что пока неизвестно, насколько это нововведение будет экономически выгодно или убыточно, это покажут ближайшие две недели. Ресторатор напомнил, что сейчас в основном вакцинируются лица старше 60 лет.

Ранее Собянин заявил, что власти близки к введению временных, но более жёстких ограничений. По его словам, число госпитализаций растёт очень быстро, а количество коек в больницах не бесконечно.