Ресторатор назвал последствия законопроекта о запрете иностранных слов Ресторатор Миронов: от закона о запрете иностранных слов пострадает бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если примут законопроект, который будет ограничивать использование иностранных слов в публичном пространстве, от этого пострадают представители бизнеса, рассказал в беседе с НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. По его словам, им придется менять рекламу, вывески и буклеты.

В кругу рестораторов нормально относятся к такой инициативе, но подобное просто может влететь в копеечку, потому что названия написаны, вывески заказаны, а теперь все придется менять. Понятно, что нет отторжения закона, просто недовольна та часть бизнеса, которой придется тратить деньги на переделку каких-то вывесок и буклетов, — объяснил эксперт.

Ресторатор отметил, что нужно создать экспертные советы, в которых будут не только те, кто предлагает такие законопроекты, но и представители бизнеса, которые понимают, к чему могут привести нововведения. Дело в том, что часто инициаторы не советуются с бизнесом и не понимают проблем, с которыми он может столкнуться, заключил Миронов.

Ранее экономист Оксана Васильева заявила, что закон о регулировании употребления иностранных слов не приведет к массовому ребрендингу. Она отметила, что товарные знаки и фирменные наименования были зарегистрированы до принятия соответствующих норм.