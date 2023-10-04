Ресторатор назвал «ерундой» моду на русскую кухню Ресторатор Сергей Миронов опроверг появление моды на русскую кухню

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Председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов заявил что тренда на «русскую кухню» в России нет, а рестораны которые используют этот бренд — на самом деле изобретают свое меню. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru.

Это просто пшик. Ерунда. Потребитель это игнорирует. Что значит русская кухня? Меня, конечно, будут критиковать, но это репа, хлеб в печи, ревень — какие-то простейшие вещи. Это ели крестьяне. При этом дворяне ели французскую кухню, — отметил Сергей Миронов.

Говоря о московских ресторанах которые работают под вывеской «русской кухни», он пояснил что «сказать можно все что угодно».

Но возьмите продукцию большинства этих ресторанов и разберите на ингредиенты. Найдите там российские продукты. Это маркетинговый ход, — сказал Миронов.

По словам ресторатора, есть ряд бизнесменов, которые этим занимаются и которые обиделись бы на него за такие слова, но «русская кухня — это не массовый формат, а штучный, в который можно попробовать поиграть».

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