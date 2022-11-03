Ресторатор дал прогноз цен на ввезенный по серому импорту алкоголь Ресторатор Прасов: цены на ввезенный по серому импорту алкоголь существенно не изменятся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на алкогольные напитки, которые ввозят в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от прежних, рассказал Lenta.ru вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. По его словам, для серьезной переоценки нет предпосылок — в некоторых случаях подорожание может составить 20–30%, но по некоторым позициям роста стоимости не будет совсем.

Там меняется логистика, да, но глобально не происходит какой-то серьезной переоценки содержимого, чтобы существенно выросли цены — например, чтобы в два раза дороже стало. По каким-то позициям, может быть, вообще не будет подорожания, по каким-то — на 20–30%, — уточнил эксперт.

Также Прасов добавил, что в России нет недостатка в слабом и крепком алкоголе, несмотря на то что некоторые сложности с ассортиментом все же имеются.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее рассказал, что схему поставки в Россию спиртных напитков из недружественных стран стоит доработать, поскольку велики риски ввоза опасной поддельной алкогольной продукции. По мнению эксперта, в России должен быть разработан механизм с участием представителей алкогольной индустрии, в том числе таможенных органов и органов регулирования, которые будут выдавать марки на партию продукции.