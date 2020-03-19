Крупные импортёры алкоголя предупредили рестораны о проблемах с импортом алкоголя из-за коронавируса.
Отмечается, что на фоне ситуации с закрытием границ в работе таможни могут произойти изменения и поставки импортного алкоголя станут нерегулярными. Особенно остро проблема может стоять в ресторанном бизнесе,
Пострадают компании, значительная часть портфеля которых приходится на премиальный алкоголь, так как такая продукция реализуется преимущественно через рестораторов и отельеров, — цитирует издание директора ЦИФРРА Вадима Дробиза.
Однако для поставщиков алкогольной продукции это не критично, так как в ресторанах, барах и кафе реализуется только пять процентов спиртного. Заведениям общепита же рекомендуется для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах.
Росалкогольрегулирование вместе с Минфином попросило дистрибьюторов в кратчайшие сроки предоставить данные о продукции, в отношении которой существуют риски срыва поставок.
Эксперты сообщают, что заведения общепита уже серьёзно пострадали от эпидемии, так как их посещает все меньше людей, а власти готовят дополнительные ограничения. Под угрозой закрытия в России находятся до трети заведений.
Как писал NEWS.ru, московским кафе и ресторанам предписали изменить расстановку столов из-за коронавируса.
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