https://static.news.ru/photo/4da43062-69df-11ea-8751-fa163e6e4271_660.jpg Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Крупные импортёры алкоголя предупредили рестораны о проблемах с импортом алкоголя из-за коронавируса.

Отмечается, что на фоне ситуации с закрытием границ в работе таможни могут произойти изменения и поставки импортного алкоголя станут нерегулярными. Особенно остро проблема может стоять в ресторанном бизнесе, сообщил «Коммерсант».

Пострадают компании, значительная часть портфеля которых приходится на премиальный алкоголь, так как такая продукция реализуется преимущественно через рестораторов и отельеров, — цитирует издание директора ЦИФРРА Вадима Дробиза.

Однако для поставщиков алкогольной продукции это не критично, так как в ресторанах, барах и кафе реализуется только пять процентов спиртного. Заведениям общепита же рекомендуется для перестраховки обезопасить себя необходимым при ближайших заказах.

Росалкогольрегулирование вместе с Минфином попросило дистрибьюторов в кратчайшие сроки предоставить данные о продукции, в отношении которой существуют риски срыва поставок.

Эксперты сообщают, что заведения общепита уже серьёзно пострадали от эпидемии, так как их посещает все меньше людей, а власти готовят дополнительные ограничения. Под угрозой закрытия в России находятся до трети заведений.

Как писал NEWS.ru, московским кафе и ресторанам предписали изменить расстановку столов из-за коронавируса.